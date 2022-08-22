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لبنان

أزمة البنزين تعود من جديد.. لا تسليم للمادة اليوم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-08-2022 | 00:14
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أكدت مصادر في قطاع النفط، ان الشركات المستوردة للبنزين لن تعمد اليوم الى تسليم مادة البنزين الى المحطات، بانتظار صدور جدول تسعير المحروقات، المتوقع صدوره اليوم.
وأشارت المعلومات الى أن عدم الوضوح في آلية احتساب النسبة التي سوف يتم تسعير البضاعة على اساسها بين دولار صيرفة والسوق الموازية من قبل مصرف لبنان، أدى الى هذه البلبلة.
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ودعت المصادر الى عدم الهلع، خصوصاً وان المادة متوفرة في المحطات، ولدى الشركات وسيصار الى توزيعها متى صدر الجدول.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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