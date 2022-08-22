بين باسيل وشرف الدين: قرقعة طبول للازعاج

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ليست المرة الاولى، ولن تكون الاخيرة حتما، التي يفتعل فيها النائب جبران باسيل سجالات عقيمة، بهدف لفت الانظار اولا وعرقلة اي مسعى لتشكيل الحكومة الجديدة.فحالما شعر رئيس "التيار"بوجود مساع مستجدة لانجاح عملية التأليف، عمد من اليونان، حيث يمضي اجازته الصيفية الثانية خارج البلاد، الى اصدار بيان رد على معلومات اوردتها قناة "الجديد" في نشرتها المسائية عن مسؤوليته المباشرة في عرقلة التأليف الحكومي.وبدا واضحا ان شمس اليونان اصابته بدوار، فوجه سهامه فجأة، ومن دون سبب او موجب، الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بدل "أن يدحض" معلومات "الجديد".وفي هذا الملف تقول اوساط حكومية" إن توجيهات رئيس الحكومة تقضي بقطع الطريق على اي تساجل مع باسيل او "التيار الوطني الحر"، لكن عدم اللياقة السياسية والشخصية التي يتعاطى بها باسيل مع شخص رئيس الحكومة ومقام رئاسة الحكومة أمر لا يمكن السكوت عنه، مهما كانت الاعتبارات".من هنا تضيف الاوساط" أن الردود المتتالية على مزاعم باسيل كانت ضرورية لوضع الامور في نصابها قبل اقفال النقاش معه وتركه يتساجل مع "مرآة منزله"، وفق ما جاء في آخر بيان رد عن مكتب ميقاتي ليل أمس.حملة باسيل على رئيس الحكومة تتناغم وتتكامل، بالشكل والمضمون والتنسيق الكامل(كما يقول مطلعون) مع حملة مماثلة يقوم بها وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين، المتنقّل منذ أيام من شاشة تلفزيونية الى أخرى، بعدما تردد ان اسمه هو من بين اسماء ستُقصى عن التشكيلة الحكومية.وفي هذا السياق تقول مصادر حكومية"مشكلة الوزير شرف الدين ليست جديدة، فالوزير الذي ينتابه شعور مزمن ب" الاضطهاد السياسي"، وضع عينه منذ توزيره على ملف النازحين السوريين ، ما تسبب باشكالات متكررة مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الذي يتولى الملف قانونا وتكليفا، كان ابرزها سجال بينهما وقع خلال جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا بتاريخ10-3-2022. ويومها حاول شرف الدين عرض ما اسماه خطته للعودة فقاطعه حجار قائلا ان الملف ضمن مرجعية وزارته. واشارت معلومات صحافية يومها الى ان رئيس الجمهورية ميشال عون قال لشرف الدين "مش وقتو هالملف وهو مشروع مكلف"، ما أثار استياءه فانسحب من الجلسة اعتراضا، ولحق به عدد من الوزراء من أبرزهم الوزير جورج كلاس من أجل الطلب إليه العودة إلى قاعة المجلس.لكن شرف الدين سرّب يومها الى الصحف"انه لم يلق الدعم العلني من الحلفاء داخل مجلس الوزراء أكان خلال مناقشة الدولار الجمركي أو خلال اي طرح للمشاريع الآنمائية أخرى، ما اثار حفيظته فقرر الانسحاب".وفي اجتماع للجنة الوزارية الخاصة بملف النازحين عقد الشهر الفائت، تمت الاضاءة على التحذيرات التي تلقاها لبنان ، ويومها قال شرف الدين في تصريح" إن مفوضية شؤون اللاجئين أعطتنا ردا أوليا برفض عودة النازحين إلى سوريا .