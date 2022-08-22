29
o
بيروت
33
o
طرابلس
15
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
15
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إطفاء عدد من المولدات الكهربائية في هذه المنطقة.. ما السبب؟
Lebanon 24
22-08-2022
|
00:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
شكا عدد من أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة في صيدا، من عدم تسلمهم مادة المازوت من الشركات المستوردة، مما تسبب بإطفاء عدد كبير من مولداتهم، وفق مندوبة "لبنان 24".
وطالبوا المعنيين بايجاد حل سريع لمشكلتهم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تجمع أصحاب المولدات في صيدا وضواحيها: لا نضمن الاستمرار في تأمين الكهرباء
Lebanon 24
تجمع أصحاب المولدات في صيدا وضواحيها: لا نضمن الاستمرار في تأمين الكهرباء
22/08/2022 09:21:48
22/08/2022 09:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية صيدا: لتحكيم لغة الحوار من خلال إجتماعات لجنة الشفافية مع أصحاب المولدات
Lebanon 24
بلدية صيدا: لتحكيم لغة الحوار من خلال إجتماعات لجنة الشفافية مع أصحاب المولدات
22/08/2022 09:21:48
22/08/2022 09:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
اللجنة الشعبية تتحرك لمتابعة تسعيرة المولدات في صيدا
Lebanon 24
اللجنة الشعبية تتحرك لمتابعة تسعيرة المولدات في صيدا
22/08/2022 09:21:48
22/08/2022 09:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ملف المولدات الخاصة في صيدا بين سعد والقاضي رمضان... وهذا ما تقرّر
Lebanon 24
ملف المولدات الخاصة في صيدا بين سعد والقاضي رمضان... وهذا ما تقرّر
22/08/2022 09:21:48
22/08/2022 09:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
المولدات
صيدا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جديد الكهرباء.. هل ستزداد التّغذية؟
Lebanon 24
جديد الكهرباء.. هل ستزداد التّغذية؟
07:07 | 2022-08-21
21/08/2022 07:07:40
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة ملكة جمال لبنان السابقة أصبحت شابة جميلة... هكذا رقصت بالمايوه مع أحد أصدقائها في تركيا (صور)
Lebanon 24
إبنة ملكة جمال لبنان السابقة أصبحت شابة جميلة... هكذا رقصت بالمايوه مع أحد أصدقائها في تركيا (صور)
03:00 | 2022-08-21
21/08/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة داخل أحد "أنفاق حزب الله" اليوم.. مسؤولٌ يدخله وهذا ما كشفه! (صورة)
Lebanon 24
حركة داخل أحد "أنفاق حزب الله" اليوم.. مسؤولٌ يدخله وهذا ما كشفه! (صورة)
14:16 | 2022-08-21
21/08/2022 02:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتفاق "النووي" قد يُنقذ لبنان.. هكذا سيتحرّك "حزب الله"
Lebanon 24
الاتفاق "النووي" قد يُنقذ لبنان.. هكذا سيتحرّك "حزب الله"
03:00 | 2022-08-21
21/08/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لكل من يتواجد في بيروت.. إليكم هذا الخبر المُهم جداً
Lebanon 24
لكل من يتواجد في بيروت.. إليكم هذا الخبر المُهم جداً
11:17 | 2022-08-21
21/08/2022 11:17:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:15 | 2022-08-22
سوريا مجدداً في لبنان
02:00 | 2022-08-22
جعجع ونصرالله يتوافقان !
01:45 | 2022-08-22
ما الذي ينتظرُه "حزب الله" قريباً؟
01:31 | 2022-08-22
لا أثر له منذ 4 أشهر.. وهذه المعلومات التي وصلت لأهله عنه!
01:30 | 2022-08-22
الكتائب والقوات: قطيعة أم تقدّم في العلاقة؟
01:15 | 2022-08-22
خطوة لافتة من نوّاب التغيير والتركيز المقابل على هذه النائبة
فيديو
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
Lebanon 24
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
08:00 | 2022-08-20
22/08/2022 09:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
00:38 | 2022-08-17
22/08/2022 09:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
04:45 | 2022-08-16
22/08/2022 09:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact