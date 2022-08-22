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لبنان

إطفاء عدد من المولدات الكهربائية في هذه المنطقة.. ما السبب؟

Lebanon 24
22-08-2022 | 00:54
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شكا عدد من أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة في صيدا، من عدم تسلمهم مادة المازوت من الشركات المستوردة، مما تسبب بإطفاء عدد كبير من مولداتهم، وفق مندوبة "لبنان 24".
وطالبوا المعنيين بايجاد حل سريع لمشكلتهم.
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المولدات

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