إطفاء عدد من المولدات الكهربائية في هذه المنطقة.. ما السبب؟

شكا عدد من أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة في صيدا، من عدم تسلمهم مادة المازوت من الشركات المستوردة، مما تسبب بإطفاء عدد كبير من مولداتهم، وفق مندوبة "لبنان 24".

وطالبوا المعنيين بايجاد حل سريع لمشكلتهم.