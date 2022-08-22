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لبنان

هكذا بدا المشهد أمام محطات المحروقات في الشمال.. والبيع بأسعار السوق الموازية "شغّال"!

Lebanon 24
22-08-2022 | 01:00
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فتحت منذ صباح اليوم بعض محطات الوقود في طرابلس والضنية وعكار وزغرتا بالرغم من الاخبار عن عدم تسليم المحروقات اليوم.

وفي جولة على محطات زغرتا والضنية، تبين ان العديد من المحطات فتحت ابوابها ما عدا عدة محطات في اعالي منطقة الضنية في حين ان زحمة اقبال السيارات طبيعية.
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اما في عكار، فقد اغلقت العديد من محطات الوقود ابوابها اليوم، في حين ان عدد محدود من محطات الوقود الكبيرة قد فتحن ابوابها وتشهد زحمة كبيرة وطوابير للسيارات.

ومع اغلاق العديد من محطات الوقود في عكار، شوهد صباح اليوم وقوف عدد من الاشخاص على جوانب بعض الطرقات في عكار يبيعون البنزين عبر الغالونات بأسعار السوق الموازية حيث وصل سعر الغالون ٨ ليتر الى ٤٠٠،٠٠٠ ليرة
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