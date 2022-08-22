29
o
بيروت
33
o
طرابلس
15
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
15
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الكتائب والقوات: قطيعة أم تقدّم في العلاقة؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
22-08-2022
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
يقول مصدر حزبي" ان العلاقة السياسية بين حزبي "الكتائب اللبنانية" و" القوات اللبنانية" يجري ترميمها بخطى ثابتة بعدما كانت قد إنقطعت نهائياً عقب التسوية الرئاسية التي أتت بالرئيس ميشال عون وأوصلت البلاد الى ما نحن عليه اليوم". وبحسب المصدر " فانه يجري التحضير والتنسيق للإستحقاقات الداهمة وأبرزها الملف الرئاسي وطرح اللامركزية والقوانين الإصلاحية" .
Advertisement
ويضيف" ان الإتصالات بين الحزبين تشهد تقدُما واسعا وخاصةً على المستوى النيابي وحتى المناطقي، أما على مستوى القيادتين، فلا مشكلة أيضاً وسيكون هناك لقاء بالطبع في الوقت المحدد والمناسب من دون أي وساطات أو تدخل أصدقاء مشتركين، حيث أن المصلحة الوطنية العليا تفرض التلاقي من دون شكليات أو برتوكولات".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جديد الكهرباء.. هل ستزداد التّغذية؟
Lebanon 24
جديد الكهرباء.. هل ستزداد التّغذية؟
07:07 | 2022-08-21
21/08/2022 07:07:40
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة ملكة جمال لبنان السابقة أصبحت شابة جميلة... هكذا رقصت بالمايوه مع أحد أصدقائها في تركيا (صور)
Lebanon 24
إبنة ملكة جمال لبنان السابقة أصبحت شابة جميلة... هكذا رقصت بالمايوه مع أحد أصدقائها في تركيا (صور)
03:00 | 2022-08-21
21/08/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة داخل أحد "أنفاق حزب الله" اليوم.. مسؤولٌ يدخله وهذا ما كشفه! (صورة)
Lebanon 24
حركة داخل أحد "أنفاق حزب الله" اليوم.. مسؤولٌ يدخله وهذا ما كشفه! (صورة)
14:16 | 2022-08-21
21/08/2022 02:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتفاق "النووي" قد يُنقذ لبنان.. هكذا سيتحرّك "حزب الله"
Lebanon 24
الاتفاق "النووي" قد يُنقذ لبنان.. هكذا سيتحرّك "حزب الله"
03:00 | 2022-08-21
21/08/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لكل من يتواجد في بيروت.. إليكم هذا الخبر المُهم جداً
Lebanon 24
لكل من يتواجد في بيروت.. إليكم هذا الخبر المُهم جداً
11:17 | 2022-08-21
21/08/2022 11:17:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
02:15 | 2022-08-22
سوريا مجدداً في لبنان
02:00 | 2022-08-22
جعجع ونصرالله يتوافقان !
01:45 | 2022-08-22
ما الذي ينتظرُه "حزب الله" قريباً؟
01:31 | 2022-08-22
لا أثر له منذ 4 أشهر.. وهذه المعلومات التي وصلت لأهله عنه!
01:15 | 2022-08-22
خطوة لافتة من نوّاب التغيير والتركيز المقابل على هذه النائبة
01:11 | 2022-08-22
تطور جديد بقضيّة ضحايا "مركب الموت".. الغواصة إنطلقت إلى البحر!
فيديو
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
Lebanon 24
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
08:00 | 2022-08-20
22/08/2022 09:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
00:38 | 2022-08-17
22/08/2022 09:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
04:45 | 2022-08-16
22/08/2022 09:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact