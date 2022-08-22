الكتائب والقوات: قطيعة أم تقدّم في العلاقة؟

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يقول مصدر حزبي" ان العلاقة السياسية بين حزبي "الكتائب اللبنانية" و" القوات اللبنانية" يجري ترميمها بخطى ثابتة بعدما كانت قد إنقطعت نهائياً عقب التسوية الرئاسية التي أتت بالرئيس ميشال عون وأوصلت البلاد الى ما نحن عليه اليوم". وبحسب المصدر " فانه يجري التحضير والتنسيق للإستحقاقات الداهمة وأبرزها الملف الرئاسي وطرح اللامركزية والقوانين الإصلاحية" .ويضيف" ان الإتصالات بين الحزبين تشهد تقدُما واسعا وخاصةً على المستوى النيابي وحتى المناطقي، أما على مستوى القيادتين، فلا مشكلة أيضاً وسيكون هناك لقاء بالطبع في الوقت المحدد والمناسب من دون أي وساطات أو تدخل أصدقاء مشتركين، حيث أن المصلحة الوطنية العليا تفرض التلاقي من دون شكليات أو برتوكولات".