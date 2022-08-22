ما الذي ينتظرُه "حزب الله" قريباً؟

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علّقت أوساط مقرّبة من "حزب الله" على ما أعلنته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن عرض قدمته تل أبيب عبر وُسطاء لحل أزمة ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل.وقالت تلك الأوساط لـ"لبنان24" إنّ "كل الكلام اليوم لا يُجدي نفعاً ونحتاجُ إلى عرض مكتوب، وما يظهر هو أن هذا الأمر سيحصُل وفق المعلومات المتوافرة حتى الآن".أضافت:"الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ، الذي سيتحدث اليوم، كان واضحاً بالإشارة إلى ضيق الوقت، ومن المُفترض أن يتم حسم الأمور قريباً قبل أيلول وإلا فإنّ الأمور متجهة نحو مكانٍ آخر".وختمت: "لا يمكن قول شيء الآن قبل زيارة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، وهذا ما ننتظره الآن، والأكيد هو أنه لا مُهادنة مع أي طرحٍ ينتقص من سيادة لبنان".