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لبنان

تطور جديد بقضيّة ضحايا "مركب الموت".. الغواصة إنطلقت إلى البحر!

Lebanon 24
22-08-2022 | 01:11
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انطلقت منذ قليل من مرفأ طرابلس العبّارة التي تحمل الغواصة المستقدمة من قبل جمعية Aus Relief لانتشال ضحايا "مركب الموت"، الذي غرق منذ عدة اشهر قبالة شاطئ طرابلس.

وقد أشرف ضباط وعناصر من الجيش على تجهيز الغواصة وتحضيرها، للانطلاق باتجاه النقطة المحددة، حيث من المرجح وجود المركب الغارق عندها.
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وكان قد وصل منذ الصباح عدد من اهالي ضحايا المركب للاطلاع على عملية الانطلاق وبانتظار وصول اخبار بعودة جثامين ابنائهم.
 
المهمة ستمتد لأيام 
 
وقال قائد القوات البحرية العقيد الركن هيثم الضناوي، في مؤتمر صحافي، أن غواصة الانقاذ ستبدأ عملها عند الساعة العاشرة بحثاً عن المركب الغارق على عمق نحن ٤٧٠ مترا.
 
وأضاف ان المهمة ستمتد لعدة ايام مع مواكبة للجيش.
 
 
وذكرت قناة "MTV" أنه من المتوقّع أن يواكب قائد الجيش العماد جوزيف عون انطلاق عمل الغواصة ميدانيًّا من مرفأ طرابلس.
 
 
 
 
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