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لبنان

لا أثر له منذ 4 أشهر.. وهذه المعلومات التي وصلت لأهله عنه!

Lebanon 24
22-08-2022 | 01:31
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للشهر الرابع، ما زال الشاب "محمد خير كارم ناجي" (مواليد 1990) مفقودًا، وفق مندوب "لبنان 24".

كما وصلت معلومات غير مؤكّدة للأهل، تفيد عن أن ابنهم دخل الأراضي السورية بطريقة شرعية في الأول من شهر أيار الماضي.
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وقد طالب الاهالي من المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم التدخل لمعرفة مصير ابنهم والتواصل مع الجهات السورية للتأكد من مكانه والعمل على اعادته.
 
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