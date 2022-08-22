Advertisement

لبنان

الرئيس العتيد ومواصفاته: لا يمكن لأي فريق فرض مرشح تحدّ!

رندى الأسمر Randa al asmar

|
Lebanon 24
22-08-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-982987-637967546937012066.jpg
Doc-P-982987-637967546937012066.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عشرة ايام ويبدأ العد العكسي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. المواصفات المطلوبة في هذه المرحلة غير معروفة الى الآن دولياً ومتباينة داخلياً. كل فريق ينادي على مواصفاته حسبما تشتهي رياحه. لكن ما المواصفات التي يريدها لبنان وفي حاجة الشعب اليها. شاغل القصر العتيد شاغل الناس: قوي تمثيلياً أم توافقياً جامعاً يدير أزمة اقتصادية سياسية حلّها مستعصياً؟
Advertisement
معنيون في الشأن الانتخابي لا يرون علاقة بين المواصفات وانتخاب الرئيس في لبنان، اذ لطالما انتخب رئيس في لحظات تسوية. أما طرحها فما هو الا توطئة للدخول في صلب الاستحقاق، ومن يطرحها اما يكون صاحب تمثيل قوي ام يريد ان يكون ممراً إلزامياً لانتخاب الرئيس. ويؤكد هؤلاء المعنيين ان الرئيس عادة ما ينتخب وفقاً لموازين القوى القائمة ونتيجة تسويات اقليمية ودولية وليس وفق مواصفاته. وأبرز مثال على ذلك الرئيس الياس سركيس الذي انتخب وفق تسوية الجامعة العربية والتفاهم الاميركي السوري، اما الرئيس ميشال سليمان فلم ينتخب الا بعد 7 أيار التي أسفرت عن اتفاق الدوحة.
كل القوى السياسية ليست بعيدة من هذه النظرة السياسية، لكن التباين الحاد في الآراء بينها وارتفاع نبرة التحدي الى مستوى غير مسبوق ما هو مقدمة للاتيان برئيس توافقي لا يشكّل تحدياً لأي فريق. فلا "حزب الله" قادر على فرض مرشح تحدي ولا جبهة سمير جعجع وبقية من يسمون أنفسهم سياديين وتغييريين قادرين على فرض رئيس تحدّ من صفوفهم حتى لو استطاعوا أن يتوحّدوا.
لذا، تبقى النظرة متشائمة الى هوية الرئيس المقبل ومواصفاته ما لم يترافق انتخابه مع تسوية خارجية او مؤتمر دولي. توازياً، تؤكد معلومات معنيين ان العيون شاخصة صوب ترسيم الحدود البحرية الذي يشكّل مؤشراً حقيقياً للاستحقاق الرئاسي. فماذا ينتظر لبنان أمنياً وسياسياً واقتصادياً في حال تأخر اتفاق الترسيم أو فشل؟
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

رندى الأسمر Randa al asmar

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:44 | 2022-08-22
12:39 | 2022-08-22
12:34 | 2022-08-22
12:28 | 2022-08-22
12:09 | 2022-08-22
12:02 | 2022-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website