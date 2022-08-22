29
o
بيروت
30
o
طرابلس
16
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
16
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لا حكومة.. مَنْ يريد الذهاب الى مؤتمر تأسيسي؟
علي منتش Ali Mantash
|
Lebanon 24
22-08-2022
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت الاجواء الايجابية بسرعة قياسية في ملف تشكيل الحكومة اذ ان المبادرة التي قام بها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي تجاه رئيس الجمهورية والتنازل الذي قدمه المرتبط بترطيب الاجواء وعدم الذهاب الى اي تشكيلة تستفز الرئيس تحديدا، لم يقابل بردة فعل ايجابية من قبل "التيار الوطني الحر" الذي تعتبر اوساطه ان التشكيل لا يزال مستبعدا.
بعيدا عن نوايا رئيس الحكومة السياسية وما اذا كان يحاول المناورة على العهد لضمان تشكيل حكومة قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون كما يشيع التيار، الا ان العرض الذي قدمه ميقاتي الى عون بالتوازي مع الظروف السياسية والامنية والمعيشية المحيطة، لا يمكن رفضه اذ انه يؤمن ما هو اكثر من حفظ ماء وجه التيار ويعطيه حضورا وازنا في حكومة ملء الفراغ.
من هنا يطرح السؤال عن السبب الحقيقي لرفض رئيس التيار جبران باسيل شبه العلني لمبادرة ميقاتي الحكومية ولافتعاله السجال الاعلامي امس ومخاطرته بوقوع الفراغ الكامل في المؤسسات الدستورية مع انتهاء ولاية عون الرئاسية، علما ان سبب التردد الاساسي والذي كان قبل اسابيع مرتبطا برغبته بالحصول على حصة وازنة داخل الحكومة، تمت معالجته بشكل او بآخر.
تقول مصادر مطلعة ان الحديث عن رغبة عونية جدية بإبقاء الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته قد تكون بعيدة عن الواقع ليس لان التيار لا يرغب بالقيام بهذه الخطوة بل لانها مضرة على الصعيد الشعبي المسيحي الذي لن يتقبل، بغض النظر عن الحجج التي قد تُسوّق، اي عملية استئثار بالسلطة بطريقة غير دستورية حتى ان جمهور التيار لا يؤيد مثل هذه الخطوة.
وترى المصادر ان هدف باسيل قد يكون اكبر وابعد من قضية رئاسة الجمهورية، ويطال فكرة تغيير النظام واسقاط اتفاق الطائف وهو ما يجاهر به عدد من قياديي التيار المتحمسين منذ اشهر طويلة لما طرحه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارته الى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت.
يدرك باسيل بحسب المصادر ذاتها، ان اسقاط النظام الحالي او ضرب الطائف عبر مؤتمر تأسيسي او طاولة حوار تناقش ازمة النظام لا يمكن ان يتم من دون الذهاب الى مستويات قياسية من الانهيار ومن تحلل المؤسسات الدستورية وعجزها عن اداء دورها، وهذا سيتحقق في حال ذهب البلد الى الفراغ السياسي الكامل.
يريد باسيل ان يحفظ لنفسه موقعا على طاولة المفاوضات يناسب حضوره الحالي ونفوذه خلال عهد الرئيس ميشال عون وليس بعد انتهائه، لذلك يصعب عليه التسليم بفكرة ان تتسلم الحكومة، اي حكومة، صلاحيات رئاسة الجمهورية. كل ذلك الذي قد يكون من اسباب عدم حماسة باسيل لتشكيل الحكومة هو ايضا من اسباب حماسة ميقاتي لتشكيلها على اعتبار ان التشكيل سيؤمن سور حماية لاتفاق الطائف وسيمنع الذهاب نحو مؤتمر تأسيسي..
Advertisement
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حركة داخل أحد "أنفاق حزب الله" اليوم.. مسؤولٌ يدخله وهذا ما كشفه! (صورة)
Lebanon 24
حركة داخل أحد "أنفاق حزب الله" اليوم.. مسؤولٌ يدخله وهذا ما كشفه! (صورة)
14:16 | 2022-08-21
21/08/2022 02:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة ستدرّ دولارات أكثر في لبنان.. خبيرٌ يكشفُ "السيناريو الجيّد"
Lebanon 24
خطوة ستدرّ دولارات أكثر في لبنان.. خبيرٌ يكشفُ "السيناريو الجيّد"
05:30 | 2022-08-22
22/08/2022 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرّك عسكري يشهدهُ الجنوب الآن.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي
Lebanon 24
تحرّك عسكري يشهدهُ الجنوب الآن.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي
16:04 | 2022-08-21
21/08/2022 04:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع ونصرالله يتوافقان !
Lebanon 24
جعجع ونصرالله يتوافقان !
02:00 | 2022-08-22
22/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمرٌ يحصل للمرة الأولى".. هذا ما ستشهده الضّاحية اليوم
Lebanon 24
"أمرٌ يحصل للمرة الأولى".. هذا ما ستشهده الضّاحية اليوم
07:05 | 2022-08-22
22/08/2022 07:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
علي منتش Ali Mantash
@alimantash
أيضاً في لبنان
12:44 | 2022-08-22
راميا غادرت منزلها ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئاً؟
12:39 | 2022-08-22
مولوي ترأس اجتماعاً في "الداخليّة" بحث وضع السجون
12:34 | 2022-08-22
الحلبي ترأس اجتماعاً ادارياً تربويياً بحث في انطلاقة العام الدراسي
12:28 | 2022-08-22
تحذيرٌ من منظمة "كفى" بشأن قضايا حماية النساء.. ماذا قالت؟
12:09 | 2022-08-22
اتصالٌ مُطوّل بين بوصعب والوسيط الأميركي.. ما جديد ملف ترسيم الحدود؟
12:02 | 2022-08-22
بعد مباراة حامية.. لبنان يخسر أمام اليابان في بطولة آسيا لكرة السلة تحت 18 سنة
فيديو
محمد عساف يعلّم نجم تركي شهير الدبكة على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
محمد عساف يعلّم نجم تركي شهير الدبكة على المسرح (فيديو)
08:00 | 2022-08-22
22/08/2022 19:48:23
Lebanon 24
Lebanon 24
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
Lebanon 24
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
08:00 | 2022-08-20
22/08/2022 19:48:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
00:38 | 2022-08-17
22/08/2022 19:48:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact