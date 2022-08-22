سوريا مجدداً في لبنان

تلعب سوريا دوراً جدياً في التواصل مع عدد لا بأس به من حلفائها السابقين وتحديداً خلال الأشهر الاخيرة، وعادت العلاقة السياسية بين دمشق وبعض الشخصيات إلى زخمها السابق وهذا ما يتزايد تدريجياً وبشكل مستمر.

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وتؤكد مصادر مطلعة أن "ما تقوم به سوريا يتعدى فكرة التواصل فقط لانها تقوم بمبادرات سياسية بين بعض القوى السياسية وداخل بعض الأحزاب من أجل حل الاشكالات المستجدة ووضع حد للخلافات التي تسيطر على حلفائها في لبنان".

وفي هذا الاطار، تشير المصادر الى أن "دمشق تحاول اتمام مصالحة بين حليفين اساسيين في لبنان لكي يتم الاتفاق على كيفية ادارة المرحلة المقبلة".