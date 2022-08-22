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لبنان

شركة محروقات توعز "لمن يلزم": أغرقوا المناطق بالعتمة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-08-2022 | 03:15
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أوعزت إحدى الشركات الكبرى المستوردة للمحروقات في لبنان الى عدد من "الذين تمون عليهم" وبالتحديد بعض أصحاب المولدات للتعميم إعلاميا بشتى الوسائل بالإعلام أن "العتمة سوف تُغرق كل المناطق إبتداءً من الإثنين، لأن الشركات المستوردة لن تسلم مادة المازوت بسبب الخلاف بينها وبين مصرف لبنان وذلك من أجل الضغط على "المركزي" للإسراع في فتح الإعتمادات المسبقة".
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كذلك، أوعز المنسق بإسم الشركة الى عدد من أصحاب المولدات لإطفاء مولداتهم ليل امس الأحد حيث غرقت مناطق كثيرة في الظلام وخاصةً ساحل المتن الشمالي من دون أي تنسيق مع الأهالي والمشتركين او  إنذارٍ مسبق.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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