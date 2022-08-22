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لبنان

"عملية مُباغتة" عند الحدود.. هذا ما قد يفعله "حزب الله"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-08-2022 | 02:50
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كشفَ الاستنفار الإسرائيليّ المُتزايد خلال السّاعات الماضية عند الحدود مع لبنان، عن مخاوفَ تتعلّق بإمكانية إقدامِ "حزب الله" على تنفيذ عملية عسكرية مُباغتة عند الحدود، وذلك قُبيلَ الزيارة المُرتقبة للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان خلال الأيام المُقبلة.
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وحالياً، فقد تبيّن أنّ الجيش الإسرائيلي يُكثف عمليات الاستطلاع عند الحدود وتحديداً في نقاطٍ محوريّة يمكن أن تُشكّل ثغرات أمنية مثل نقطة العبارة التي جرى الكشفُ عليها، أمس، من قبل وحدات عسكرية ومدنية.
 
مع ذلك، فإن الإجراءات الأمنية التي اتخذت مؤخراً تُشير إلى وجود مخاوف من عمليات تسلّل قد ينفذها مقاتلو "حزب الله" باتجاهِ نقاطٍ حسّاسة عند الشريط الحدودي، وهو الأمر الذي قد يُفسّر سبب إلقاء العدو الإسرائيلي، أمس الأحد، لقنابل مُضيئة فوق منطقة شبعا. 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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