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لبنان

ثلاثيني في قبضة شعبة المعلومات.. هذه تهمته!

Lebanon 24
22-08-2022 | 03:03
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أصدرت المديريّة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي- شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التالي: "توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول نشاط شخص يروّج المخدّرات في مناطق عدّة ضمن محافظة جبل لبنان، على متن سيارة نوع "كيا ريو" لون أزرق، وكثّفت الشّعبة استقصاءاتها وتحريّاتها، وتمكّنت من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى: ع. ص. (من مواليد عام ١٩٩١، لبناني)".
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وأضاف البيلاغ أنه بتاريخ 17-8-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، "أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة "تقاطع الشيفروليه"، على متن السّيّارة المذكورة. وبتفتيشه والسّيّارة، تمّ ضبط مبلغ مالي وكميّة من المخدّرات، عبارة عن كميّة من الحبوب المخدّرة، متنوعة الأصناف والأشكال، وكميّة من حشيشة الكيف، دفتري لف وكيس صغير بداخله مادّة الماريجوانا وسيجارة حشيشة الكيف".

وتابع: "بالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدّرات في مناطق متعدّدة من جبل لبنان، أبرزها محيط فرن الشباك - الحازمية - غاليري سمعان - الحدت - بعبدا".

وختم بلاغ المديريّة أن المقتضى القانوني أجري بحق الموقوف، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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