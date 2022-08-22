بشأن "الحرب مع لبنان".. هذا ما أعلنهُ وزير الدفاع الإسرائيلي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الإثنين، إنّه "يأمل ألّا تضطر إسرائيل للدخول في حربٍ مع لبنان، لأن ذلك سيُشكل مأساة للدولة اللبنانية ومواطنيها".

وفي حديثٍ عبر إذاعة "103fm.maariv" الإسرائيلية، أضاف غانتس: "أعتقد أنه في المستقبل، ستكون هناك منصة غاز من طرفنا ومنصة في الطرف اللبنانية".

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ورأى غانتس أن أي هجوم يشنّه "حزب الله" على منصة نفطية إسرائيلية، سيؤدي إلى معركة قد تمتد لأيام عديدة، ومن الممكن أن يتطور ذلك إلى حملة عسكريّة.

وفي تصريح آخر، قال غانتس: "مستعدون للتوصل لاتفاق مع الحكومة اللبنانية بشأن الحدود البحرية، ونأمل ألا يجرنا حزب الله إلى صراعٍ مُسلّح".

وعن الملف النووي الإيراني، أشار غانتس إلى أن "وثيقة الإتفاق النووي تشوبها الكثير من الثغرات"، وأضاف: "لا نستبعد شن هجوم مسلح على إيران إذا اقتضت الضرورة ذلك".



