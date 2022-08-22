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لبنان

ارتفاعٌ جديد لسعر البنزين اليوم.. كم أصبح؟

Lebanon 24
22-08-2022 | 03:27
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أصدرت وزارة الطاقة والمياه، اليوم الإثنين، جدولاً جديداً لأسعار المحروقات والمُشتقات النفطية، وجاء فيه:

1- بنزين 95 أوكتان: 591 ألف ليرة (زيادة 16 ألف ليرة عن السعر السابق)
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2- بنزين 98 أوكتان: 604 آلاف ليرة (زيادة 16 ألف ليرة عن السعر السابق)

3- الديزل (المازوت): 697 ألف ليرة (زيادة 7 ألف ليرة عن السعر السابق)

4- الغاز: 335 ألف ليرة (زيادة 7 آلاف ليرة عن السعر السابق)

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