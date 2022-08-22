ارتفاعٌ جديد لسعر البنزين اليوم.. كم أصبح؟

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بنزين 95 أوكتان: 591 ألف ليرة (زيادة 16 ألف ليرة عن السعر السابق)بنزين 98 أوكتان: 604 آلاف ليرة (زيادة 16 ألف ليرة عن السعر السابق)الديزل (المازوت): 697 ألف ليرة (زيادة 7 ألف ليرة عن السعر السابق)الغاز: 335 ألف ليرة (زيادة 7 آلاف ليرة عن السعر السابق)