نائب عن "الحزب" يصعّد: بيننا وبين العدوّ حساب مفتوح

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إعتبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أنّ "شعبنا لن يُذلّه الأعداء، ولن يسقط أمام الحاجة لحبّة الدواء، ولا أمام انقطاع رغيف الخبز ولا أمام ارتفاع كلفة الإستشفاء وغلاء المعيشة، وارتفاع سعر العملة الصعبة وتدني قيمة العملة الوطنية، وكلّ هذه الضغوط هي ضغوطٌ عابرة هدفها إخضاع إرادة شعبنا الذي يعي وعيًا كاملًا بأن الصمود والتحمّل وتيئيس العدو أن يبلغ هدفه هو الطريق للإنتصار ولتغيير صفحة الوضع في هذا البلد".كلام رعد جاء خلال احتفال أقامه "حزب الله" في بلدة حاروف لإزاحة السّتار عن مشهدية للشهيد أبو أنيس حرقوص إذ قال: "رهاننا الكبير هو على عطاء المجاهدين وتضحياتهم وسهر قادتنا وشجاعتهم ومتابعة المُخلِصين لهذه المسيرة ، وسنتجاوز كلّ الظروف الصعبة مهما بلغت الصعوبات والعراقيل ومهما سوّف وناور وراوغ العدو".وأضاف رعد: "نحن الذين نعرف سرّ الإنتصار على هذا العدو وامتلكنا مفتاح الإنتصار عليه وسنهزمه شرّ هزيمة حتى لا يبقى له أثر في بلدنا ومنطقتنا"، مشدّدا على أنّ "العدوّ يحاول أن يُداهن حتى لا يُذعن لحقّنا في الإستثمار على غازنا في مياهنا الإقليمية".وأشار رعد إلى أن "بيننا وبين العدوّ حساب مفتوح، حفظًا لأمن أهلنا ودفاعًا عن وطنهم وعن كرامتهم وعن ثرواتهم وعن حقهم في العيش الكريم وحفظًا لحقّهم في أن يقدّموا نموذجهم الحضاريّ عبر هويتهم وسلوكهم وانجازاتهم ومقاومتهم وبطولاتهم رغم كلّ التواطؤ الذي يجري على حياتهم وعلى أوضاعهم المعيشية والاقتصادية".وتابع: "نراهن على الإستثمار السيادي للغاز في مياهنا الإقليمية، ونُصِرّ على أن ننتزع هذا الحق ولو بالقوة من عدوّنا ، فإنّما من أجل أن يعيش شعبنا بكرامة ومن أجل أن يحقّق شعبنا الرّفاه في وضعه الإقتصادي بدل أن تنهب هذه الثروة لمصلحة الأعداء والسّماسرة والتجار تجار الفحش والدماء".