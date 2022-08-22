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لبنان

الدعم عن البنزين رُفِعَ بقوّة.. هذا ما فعله مصرف لبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-08-2022 | 03:44
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أكدت مصادر في قطاع المحروقات لـ"لبنان24" أن مصرف لبنان قلّص بنسبة كبيرة الدعم على المحروقات اعتباراً من اليوم الإثنين، إذ أدخل تعديلات جديدة على آلية التسعير المرتبطة بالبنزين، فبات الدعم عبر منصة "صيرفة" بـ45% بعدما كان 70% في حين أن نسبة التسعير على أساس دولار السوق الموازية باتت 55%.
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وفي الجدول السابق، كانت آلية التسعير وفق التالي: 30% على سعر صرف الدولار بينما كانت 70% على أساس سعر "صيرفة". 
واليوم، شهد جدول المحروقات ارتفاعاً في سعر البنزين، إذ أصبحت الصفيحة بـ591 ألف ليرة لبنانية، وقد أشارت المعلومات إلى أن بعض الشركات المستوردة للنفط قد تُبادر إلى توزيع المحروقات على كافة المحطات اعتباراً من الساعات المُقبلة. 
من جهته، علّق ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا على آلية التسعير الجديدة بالقول: "في أيام العطلة يتم إفراغ المحطات من المحروقات، ويوم الإثنين يتمّ إصدار آلية جديدة تساهم في زيادة الخسارة على أصحاب المحطّات الذين تحولوا إلى كُبش محرقة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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