نائب يغرّد عن الدولار الجمركي.. احتمالان لانهيار واحد

عدم إقرار الدولار الجمركي لزيادة رواتب القطاع العام يعني اما زيادة الكتلة النقدية عبر طباعة المزيد من الأوراق النقدية والتي سوف تؤدي آلى إرتفاعات كبيرة في سعر الصرف او استعمال ما تبقى من احتياطيات في المركزي للجم هذا الارتفاع وهذا سوف يؤدي حتمًا إلى الانهيار الشامل للعملة الوطنية
— Michel Daher (@mgdaher) August 22, 2022
عدم إقرار الدولار الجمركي لزيادة رواتب القطاع العام يعني اما زيادة الكتلة النقدية عبر طباعة المزيد من الأوراق النقدية والتي سوف تؤدي آلى إرتفاعات كبيرة في سعر الصرف او استعمال ما تبقى من احتياطيات في المركزي للجم هذا الارتفاع وهذا سوف يؤدي حتمًا إلى الانهيار الشامل للعملة الوطنية