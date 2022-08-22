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لبنان

نائب يغرّد عن الدولار الجمركي.. احتمالان لانهيار واحد

Lebanon 24
22-08-2022 | 03:48
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غرد النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على "تويتر": "عدم إقرار الدولار الجمركي لزيادة رواتب القطاع العام يعني، اما زيادة الكتلة النقدية عبر طباعة المزيد من الأوراق النقدية والتي سوف تؤدي الى ارتفاعات كبيرة في سعر الصرف، او استعمال ما تبقى من احتياطيات في المركزي للجمْ هذا الارتفاع، وهذا سوف يؤدي حتمًا إلى الانهيار الشامل للعملة الوطنية".
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