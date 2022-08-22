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لبنان

موظفون يقطعون مئة كليومتر لقبض رواتبهم.. ووزير العمل يتحرّك

Lebanon 24
22-08-2022 | 04:05
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استنكر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم إقفال المصارف في الهرمل واضطرار الموظفين كافة، لقطع ما يقارب المئة كليومتر لقبض رواتبهم.

بيرم بحث هذا الأمر في حضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، خلال لقائه لجنة التنسيق النقابية ولجنة اتصال الهرمل في رابطة التعليم الأساسي في مكتب النواب في الهرمل، كما أجرى اتصالين بوزيري المالية والتربية  في حكومة تصريف يوسف الخليل وعباس الحلبي، وتم الاتفاق على التواصل بينهم لإيجاد حل للقضية، كذلك العمل لمعالجة سريعة لمستحقات بعض المدارس الرسمية.
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وتسلم بيرم من الأساتذة كتاباً يتضمن معاناتهم والحلول المقترحة لرفعها عنهم.
المصدر: الوكالة الوطنية
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