عصابات مخدّرات وتزييف عملة في هذه المنطقة.. وأمن الدولة تتحرك!

أوقفت دوريّة من أمن الدّولة في الجنوب، السوريّين (ه. ح.) و (ح. م.) ، بعد ضبطهما يروّجان دولارات مزيّفة بالقرب من صور، والتّحقيق جارٍ معهما لمحاولة كشف باقي أفراد العصابة.



و في صور أيضاً، أوقفت دوريّة أخرى من أمن الدّولة، ثلاثة سوريّين (ح. ن.) و(ب. ي.) و (ج. م.) بجرم ترويج المخدّرات وتعاطيها، ويجري التحقيق معهم بإشراف القضاء.

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