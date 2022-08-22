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لبنان

كيف علّق ريفي على انطلاق عمل الغواصة الأسترالية؟

Lebanon 24
22-08-2022 | 04:27
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أشار النائب اللواء أشرف ريفي إلى أنه بعدما عاشت طرابلس منذ ما يقارب الاربعة اشهر فاجعة كبرى ومؤلمة "اليوم باذن الله وبعونه ثم بمساعدة قيادة الجيش بشخص قائدها العماد جوزاف عون تبدأ المهمة العملانية لانتشال المركب وجثث ضحايانا، فمن يكرم شهداءه يكرم نفسه ووطنه، لذلك تقوم كل الدول المحترمة ببذل الغالي والنفيس لاستعادة رفات كل ضحاياها وشهدائها".
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كلام ريفي أتى على هامش اطلاق عمل الغواصة الأسترالية التي انطلقت من مرفأ طرابلس للبحث عن جثث ضحايا زورق الموت الذي غرق قبالة شاطئ طرابلس على عمق 470 كلم، متوجهاً إلى "اهلنا في طرابلس ولاهلنا الجالية اللبنانية في اوستراليا الذين كانوا عمودا اساسيا بتنفيذ هذه المهمة المعقدة ، ونحمد الله،  فقد تم تذليل كل العقبات ووصلت الغواصة وبدأت مهمتها بتوجهين اساسيين ، الاول لخدمة التحقيقات في هذه الفاجعة وكان قد طلب قائد الجيش شخصيا من كابتن الغواصة ان يتم التقاط صورا للمركب من مختلف جوانبه، والثانية لانتشال الزورق وضحايا المركب ".

وتابع:" نشكر منظمة "اوسترالين رليف" التي قامت بتمويل هذه العملية بكل محبة للبنان من قبل مغتربين قلوبهم معلقة بالوطن، واتوجه بالشكر لكل من ساهم في انجاح هذه المهمة ".

وختم:" نسأل الله ان ننجح بالعثور على المركب وانتشال شهدائنا ونقوم بما يليق بهم وبوطننا لبنان وبأهلنا في طرابلس المدينة التي عانت الامرين وما زالت متمسكة بوطنيتها ".
المصدر: الوكالة الوطنية
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