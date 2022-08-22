هدّد بإحراق نفسه بمركز الشؤون الاجتماعية في طرابلس.. إليكم التفاصيل

هدد المواطن "م. ل." منذ قليل، بإحراق نفسه في مركز الشؤون الاجتماعية في القبة في طرابلس، وذلك احتجاجاً على تأخر تسليمه بطاقته العائلية وعدم الاستفادة من التقديمات، وفق مندوب "لبنان 24".

Advertisement