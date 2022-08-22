الاهالي يقطعون الطريق في سعدنايل... ما هو السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام بعض الأهالي في منطقة سعدنايل على قطع الطريق العام احتجاجا على توقيف الناشط محمد الحشيمي من قبل استخبارات الجيش.

وتشهد المنطقة في هذه الأثناء زحمة سير خانقة.