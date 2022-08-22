Advertisement

لبنان

الاهالي يقطعون الطريق في سعدنايل... ما هو السبب؟

Lebanon 24
22-08-2022 | 06:20
A-
A+
Doc-P-983091-637967712553398155.jpg
Doc-P-983091-637967712553398155.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام بعض الأهالي في منطقة سعدنايل على قطع الطريق العام احتجاجا على توقيف الناشط محمد الحشيمي من قبل استخبارات الجيش.
 
وتشهد المنطقة في هذه الأثناء زحمة سير خانقة. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مفوض السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي: ندرس إرسال بعثة أوروبية لتدريب ودعم الجيش الأوكراني
lebanon 24
22/08/2022 19:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: تأجيل مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس بسبب ارتفاع موج البحر ما قد يهدد سلامة الغواصة وطاقمها.
lebanon 24
22/08/2022 19:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني يدفع بآليات ثقيلة لمنطقة النيل الأبيض لسد الترع ومنع توسع الفيضانات (العربية)
lebanon 24
22/08/2022 19:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يحلّ أولاً في بطولة هامّة
lebanon 24
22/08/2022 19:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24

سعدنايل

الجيش

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:44 | 2022-08-22
12:44 | 2022-08-22
12:39 | 2022-08-22
12:34 | 2022-08-22
12:28 | 2022-08-22
12:09 | 2022-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website