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لبنان

بالارقام.. تضخم اسعار الاستهلاك خلال الاشهر السبعة الاولى من السنة

Lebanon 24
22-08-2022 | 06:23
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أعلنت ادارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، ان الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تموز 2022 سجل ارتفاعا وقدره 7,42 في المائة بالنسبة لشهر حزيران 2022. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:
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ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 10,40 في المائة.

ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره6,36 في المائة.

ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 8,09 في المائة.

ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 8,89 في المائة.


ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 6,32 في المائة.

ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 6,62 في المائة.
 
وأشارت الى أن "مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تموز 2022 سجل ارتفاعا وقدره 168,45 في المائة بالنسبة لشهر تموز 2021".

كما بلغ تضخم أسعار الاستهلاك خلال الاشهر السبعة الاولى من السنة 50 في المائة.

وأعلنت انه لمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان التالي: lb.gov.cas.www.
المصدر: الوكالة الوطنية

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