الغواصة المخصصة للبحث عن "مركب الموت" تعود الى الشاطىء... اليكم التفاصيل

تعذر انزال الغواصة المخصصة للبحث عن بقايا المركب الذي غرق قبالة شاطىء طرابلس، الى عمق البحر بسبب قوة الرياح، ووفقا لما اعلنه مصدر في الجيش فان "الغواصة ستعود الى مرفأ طرابلس، وفور تحسّن حالة الرياح سيتم اعادة ارسالها من جديد".

Advertisement

وفي وقت سابق، كان قد أفاد مندوب "لبنان 24" عن استمرار عملية البحث عن بقايا "مركب الموت" قبالة شاطئ طرابلس، مشيرا الى ان الجيش والفريق المختص في الغواصة عملا على تحديد مكان ونقطة انزال الغواصة في البحر، لتبدأ من بعدها عملية البحث عن بقايا المركب في عمق البحر.

ومن المتوقع ان يكون المركب موجودا على عمق حوالي ٤٥٠ الى ٥٠٠ متر تحت مياه البحر.

وفي وقت لاحق قال الجيش انه تم " تأجيل مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس بسبب ارتفاع موج البحر ما قد يهدد سلامة الغواصة وطاقمها".