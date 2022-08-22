Advertisement

لبنان

الغواصة المخصصة للبحث عن "مركب الموت" تعود الى الشاطىء... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
22-08-2022 | 06:41
A-
A+
Doc-P-983097-637967725510083886.jpg
Doc-P-983097-637967725510083886.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
تعذر انزال الغواصة المخصصة للبحث عن بقايا المركب الذي غرق قبالة شاطىء طرابلس، الى عمق البحر بسبب قوة الرياح، ووفقا لما اعلنه مصدر في الجيش فان "الغواصة ستعود الى مرفأ طرابلس، وفور تحسّن حالة الرياح سيتم اعادة ارسالها من جديد". 
Advertisement
 
وفي وقت سابق، كان قد أفاد مندوب "لبنان 24"  عن استمرار عملية البحث عن بقايا "مركب الموت" قبالة شاطئ طرابلس، مشيرا الى ان الجيش والفريق المختص في الغواصة عملا على تحديد مكان ونقطة انزال الغواصة في البحر، لتبدأ من بعدها عملية البحث عن بقايا المركب في عمق البحر.
 
ومن المتوقع ان يكون المركب موجودا على عمق حوالي ٤٥٠ الى ٥٠٠ متر تحت مياه البحر.
 
وفي وقت لاحق قال الجيش انه تم " تأجيل مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس بسبب ارتفاع موج البحر ما قد يهدد سلامة الغواصة وطاقمها".
 
 
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:44 | 2022-08-22
12:44 | 2022-08-22
12:39 | 2022-08-22
12:34 | 2022-08-22
12:28 | 2022-08-22
12:09 | 2022-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website