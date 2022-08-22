الطقس سينقلب.. احتمال تساقط الامطار في هذا الموعد

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئياً الى غائم أحيانًا ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها الموسمية، ويتشكّل ضباب كثيف أحيانًا على المرتفعات اعتبارا من العصر مع احتمال بعض الامطار على المناطق الشرقية الداخلية.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس صيفي رطب مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل يسيطر على لبنان خلال الأيام المقبلة. اما مساء الاربعاء فستسيطر كتل هوائية حارة تؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة .معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين 25 و33 درجة.خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية والداخلية.- الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين: غائم جزئيًا الى غائم أحياناً مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الداخل و فوق الجبال، كما تنشط الرياح أحياناً ويتشكّل ضباب كثيف على المرتفعات اعتبارا من العصر، ما يؤدي الى سوء في الرؤية على الطرق الجبلية، و يتساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية خلال الفترة المسائية مع رياح ناشطة.الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم أحيانًا ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها الموسمية، يتشكّل ضباب كثيف أحيانًا على المرتفعات اعتبارا من العصر مع احتمال بعض الامطار على المناطق الشرقية الداخلية.الأربعاء: غائم جزئياً مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل ودون تعديل يذكر على الساحل .الخميس: غائم جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة فوق معدلاتها المعتادة.- الحرارة على الساحل من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 الى 24 درجة، في الداخل من 16 الى 34 درجة.