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لبنان

"أمرٌ يحصل للمرة الأولى".. هذا ما ستشهده الضّاحية اليوم

Lebanon 24
22-08-2022 | 07:05
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يُطلّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، مساء اليوم الإثنين، في خطابٍ مُتلفز سيتم بثه عبر قناة المنار عند الساعة 8.30 مساءً. 
 
وتأتي كلمة نصرالله ضمن مهرجانٍ سيُقام في باحة عاشوراء بمنطقة الجاموس - الضاحية الجنوبيّة لبيروت،  وذلك بمناسبة التحرير الثاني وبمناسبة ذكرى انتصار آب 2006. 
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مع هذا، فإن المهرجان سيتخلل عرضاً لعمل فني تحت عنوان "أبجدية النصر"، سيعتمد على المؤثرات السمعية والبصريّة وسيسردُ محطات بارزة لـ"حزب الله" منذ انطلاقه قبل 40 عاماً وحتى اليوم.
 
وفي السياق، قال مسؤول وحدة الأنشطة الإعلامية في "حزب الله" الشيخ علي ضاهر إن "المهرجان سيكون استثنائياً ونوعياً"،  موضحاً أنّ "العمل الفنيّ سيمتدّ على مدى 60 دقيقة، ويعتمدُ بشكلٍ أساسي على البصمات الصوتية والمشهدية التي لها علاقة بالأرشيف والسردية المرتبطة بمسيرة حزب الله".
 
وأوضح ضاهر أنّ "العمل سيتخلّل حوارات واستعراضات مُحددة بالإضافة إلى تقنية الـ3D Maping  والـ Hologram  التي تستعمل للمرة الاولى في احتفالات حزب الله المركزية".
 
ولفت ضاهر إلى أنّ العملَ على هذا المشروع تمّ من قبل مجموعة كبيرة من المُصممين والإداريين والفنيين وفاق عددهم أكثر من 200 شخص. 
 
(إذاعة النور)
 
 
 
 
 
 
 
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