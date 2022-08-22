Advertisement

لبنان

"الصحة" ترد على ما يتداول عن سرقة مستحقات وأتعاب الأطباء والمستشفيات

Lebanon 24
22-08-2022 | 07:24
A-
A+
Doc-P-983109-637967750954216654.jpg
Doc-P-983109-637967750954216654.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، انه "عطفاً على ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الاعلامية من أخبار مفادها بأن موظفين لدى وزارتي المالية والصحة يسرقون مستحقات وأتعاب الأطباء والمستشفيات ومن بينهم موظف مسؤول في وزارة الصحة العامة.
Advertisement

يهم وزارة الصحة العامة أن تؤكد أن الشخص المذكور ليس لديه أي علاقة وظيفية مع وزارة الصحة، وهو موظف لدى جهة تنتدبه لمتابعة ملفاتها في وزارة الصحة العامة ولا علاقة لأي موظف في وزارة الصحة بهذا الأمر".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:44 | 2022-08-22
12:44 | 2022-08-22
12:39 | 2022-08-22
12:34 | 2022-08-22
12:28 | 2022-08-22
12:09 | 2022-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website