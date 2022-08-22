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لبنان

جديد "دولار صيرفة".. هل سيرتفع اليوم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-08-2022 | 07:24
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قالت مصادر في مصرف لبنان لـ"لبنان24"، اليوم الإثنين، إنه "من المتوقع أن يشهد سعر الدولار على منصة صيرفة ارتفاعاً إضافياً اليوم"، وأضافت: "الدولار على صيرفة قد يتجاوز الـ27000 ليرة ضمن المنصة بعدما كان 26900 ليرة لبنانية الأسبوع الماضي". 
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مع هذا، فإن المصادر لم تستبعد استقراراً عند سعر الـ26900، لكنها أشارت إلى أن "كل المعطيات تشيرُ إلى تصاعد لدولار صيرفة الذي قد يتراوح بين 27000 و 27400 ليرة لبنانية".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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