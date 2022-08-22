جديد "دولار صيرفة".. هل سيرتفع اليوم؟

قالت مصادر في مصرف لبنان لـ"لبنان24"، اليوم الإثنين، إنه "من المتوقع أن يشهد سعر الدولار على منصة صيرفة ارتفاعاً إضافياً اليوم"، وأضافت: "الدولار على صيرفة قد يتجاوز الـ27000 ليرة ضمن المنصة بعدما كان 26900 ليرة لبنانية الأسبوع الماضي".

Advertisement

مع هذا، فإن المصادر لم تستبعد استقراراً عند سعر الـ26900، لكنها أشارت إلى أن "كل المعطيات تشيرُ إلى تصاعد لدولار صيرفة الذي قد يتراوح بين 27000 و 27400 ليرة لبنانية".