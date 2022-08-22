حالتا اغماء في صفوف الإعلاميين... هذا ما حصل في بحر طرابلس (صورة)

افاد مندوب "لبنان 24" عن تعرض اثنين من الاعلاميين المرافقين لاطلاق عملية البحث عن "مركب الموت" قبالة شاطىء طرابلس، للاغماء وذلك بسبب عدم تحملهما درجات الحرارة المرتفعة والتقلبات الناتجة عن امواج البحر.

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