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لبنان

لم تستطع مغادرة لبنان فحاولت الانتحار... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
22-08-2022 | 08:06
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حاولت السيدة "ت.م" (سورية الجنسية) انهاء حياتها عبر رمي نفسها في بحر الميناء الا ان محاولتها باءت بالفشل، اذ توجه الى مكان الحادثة بشكل سريع عناصر من "مخفر الشواطئ البحري" في الميناء وعملوا على انقاذها.
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وتولت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني نقلها الى أحد مستشفيات المنطقة.
 
ووفقا للمعلومات، فان السيدة المذكورة أقدمت على الانتحار بعد فشل محاولاتها مغادرة الاراضي اللبنانية الى احد الدول الاوربية أسوة بفئة كبيرة من السوريين المتواجدين في لبنان.
 
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