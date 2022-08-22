قاسم: نصرُ تموز 2006 يؤكده هزيمة إسرائيل

أكد نائب الامين لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عبر تويتر ان نصرُ تموز 2006 يؤكده أولاً هزيمة إسرائيل باعترافها، ثانياً تألُّق المقاومة ومشروعها، ومن لا يراه كذلك مهزومٌ في نفسه ومهزوم في أهدافه

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