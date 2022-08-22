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لبنان

قاسم: نصرُ تموز 2006 يؤكده هزيمة إسرائيل

Lebanon 24
22-08-2022 | 08:08
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أكد نائب الامين لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عبر تويتر ان نصرُ تموز 2006 يؤكده أولاً هزيمة إسرائيل باعترافها، ثانياً تألُّق المقاومة ومشروعها، ومن لا يراه كذلك مهزومٌ في نفسه ومهزوم في أهدافه
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