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لبنان

دريان استقبل وفدا من رجال الأعمال الأوستراليين اللبنانيين ورؤساء جمعيات إسلامية

Lebanon 24
22-08-2022 | 08:43
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وفداً من رجال الأعمال الأوستراليين اللبنانيين ورؤساء جمعيات إسلامية في أوستراليا، ورئيس المجلس الفقهي الأوسترالي الشيخ الدكتور يحيى صافي، في حضور أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي وعضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان النقيب المحامي محمد المراد ورئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة، ومدير كلية الشريعة الإسلامية والأزهر في عكار الشيخ الدكتور عبد الرحمن الرفاعي وشيخ قراء طرابلس الشيخ بلال بارودي.
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ونقل الوفد تحيات أبناء الجالية اللبنانية والعربية في أوستراليا للمفتي دريان، وتقديرهم لدوره الإسلامي والوطني في لبنان.

وأطلع الوفد المفتي دريان على الأنشطة التي يقوم بها في أوستراليا على صعيد الدعوة والإرشاد والتوجيه، وسبل تنسيق العمل مع المؤسسات الإسلامية الرسمية التابعة لدار الفتوى في لبنان، لاسيما مشروع شراء وقف لمبنى الأزهر في محافظة عكار، من التبرعات التي يجمعها الوفد لهذه الغاية.

ووجه الوفد دعوة رسمية لزيارة الجالية اللبنانية في أوستراليا، والاطلاع عن كثب على نشاط الجمعيات والمؤسسات اللبنانية الاوسترالية، واضعاً إمكانات الجالية في المدن الاوسترالية بتصرف مفتي الجمهورية، لتنسيق الجهود في دعم المؤسسات التعليمة والاجتماعية التابعة لدار الفتوى، بخاصة في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها أهلنا في الوطن الأمّ.


بدوره، رحب المفتي دريان بالوفد، ونوه بالجهود المباركة التي تقوم بها الجالية اللبنانية في أستراليا، واعداً بتلبية الدعوة لزيارة أستراليا في أقرب وقت ممكن إن شاء الله.


واستقبل وفدا من جمعية "إرادة" برئاسة عبد السلام الشريف وجرى البحث في الشؤون  الاجتماعية والأهلية  والمعيشية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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