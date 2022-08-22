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لبنان

عمال وموظفو مياه بيروت وجبل لبنان يضربون غدا احتجاجا على انتهاك حقوقهم

Lebanon 24
22-08-2022 | 09:10
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 عقدت اللجنة العمالية لموظفي وعمال مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان اجتماعا في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان بحضور رئيس الاتحاد النقيب مارون الخولي وقررت "اعلان الاضراب العام التحذيري في كل مصالح ودوائر مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان يوم غد الثلاثاء ردا على التهديدات التي وجهها بعض رؤساء الدوائر للموظفين والعمال لعدم المشاركة في تحركات اللجنة العمالية الهادفة الى وقف انتهاك حقوق العاملين في المؤسسة والتي وصلت الى درجة التجويع والاستعباد بحيث لا تتعدى الرواتب بمعدلها الدولار ونصف الدولار  للعامل عن كل يوم عمل بما فيها كلفة النقل".
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واكدت أنها "كلفت النقيب الخولي شرح معاناتها والتحرك النقابي المزمع القيام به في  مؤتمر صحافي يعقد ظهر  غد الثلاثاء في مقر الاتحاد العام في جل الديب".
المصدر: الوكالة الوطنية
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