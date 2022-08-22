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لبنان
لجنة البيئة عرضت مع ياسين ازمة النفايات.. خطة الوزارة تتعثر لان هرمية الدولة معطلة
Lebanon 24
22-08-2022
|
10:15
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عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب غياث يزبك وحضور وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين والنواب الاعضاء.
اثر الجلسة، قال يزبك: "للمرة الثالثة نجتمع مع وزير البيئة، وهمنا الاساسي هو ازمة النفايات التي تتنامى بشكل سرطاني وتهدد الصحة العامة وسمعة لبنان، وتهدد الحياة اليومية للبنانيين بكوارث لا قبل لهم على تحملها. عرضنا لما يمكننا ان نفعل في الاني اليوم وفي الايام المقبلة قبل فصل الشتاء لتلافي كارثة كبيرة سيتسبب بها الشتاء، حيث وصلت المطامر الى طاقتها الاستيعابية الكبرى وعلى مساحة لبنان كله، ولكن النقطتين الاكبر هما بيروت كوستابراف والجديدة، والنقاش ذهب الى خطط واستعراض مسائل كلها يمكن ادراجها بالمساحات المتوسطة والبعيدة المدى والاني الان".
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من جهته، قال وزير البيئة: "نحن في نقاش دائم في لجنة البيئة. امامنا 12 شهرا لنستطيع انقاذ هذا القطاع وان نبني على اسس الادارة العامة للنفايات الصلبة. هذه هي خطة عمل وزارة البيئة، ان نطبقها ونعمل عليها بالتعاون مع الجميع، ولكن خلال 12شهرا نريد تعاونا من كل السلطات والجهات، وخصوصا التشريعية".
وتابع: "وضعنا اقتراحا في مشروع الموازنة المادة 110، للاجازة للسلطات المحلية بان تاخذ رسوما مباشرة بشكل شهري. نحن نشعر مع المواطنين، الرسوم الشهرية لنغطي كلفة ادارة النفايات الصلبة. هذه خطوة مهمة يمكن ان تحصل على مدى ثلاث سنوات، نتحدث عن 150 و200 الف ليرة شهريا لكل منزل، واذا نجحنا في في اقرار هذه المادة في مجلس النواب نكون ذهبنا الى مكان مهم. كما عرضنا لمنظومات النفايات في المناطق وقسمنا لبنان 15 منطقة وعرضنا لهذه الخطوات ونرغب بالتعاون معنا".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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