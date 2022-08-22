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لبنان

انخفاض في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً

Lebanon 24
22-08-2022 | 09:40
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يتم التداول بسعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الاثنين ما بين 33900 ليرة و33950 ليرة للشراء.
 
بينما افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا على تسعيرة ما بين 34150 ليرة و34200 ليرة ما بين مبيع وشراء. 
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