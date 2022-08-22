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لبنان

إقفال مركز تجميل في بيروت.. صاحبه ينتحل صفة طبيب

Lebanon 24
22-08-2022 | 09:17
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صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي: " قام فريق من مديرية العناية الطبية في وزارة الصحة، بالكشف على مركز تجميل، يقع في وسط بيروت خلف بناية النهار وبجانب مكتب الصحة التابع لبلدية بيروت. وتم اقفال المركز حيث تبين بعد الكشف الميداني انه يعمل دون حيازته على ترخيص قانوني، كما أحيل صاحبه على النيابة العامة لانتحاله صفة طبيب".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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