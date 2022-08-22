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لبنان

في الميناء... سرقة سيارة أحد المواطنين

Lebanon 24
22-08-2022 | 09:21
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على سرقة سيارة من نوع "كيا سيراتو" تعود ملكيتها  للمواطن "م.ش".
 
والسرقة تمت أمام منزل المواطن المذكور الكامن في مدينة الميناء. 
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سرقة

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