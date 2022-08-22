في الميناء... سرقة سيارة أحد المواطنين

أفاد مندوب "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على سرقة سيارة من نوع "كيا سيراتو" تعود ملكيتها للمواطن "م.ش".

والسرقة تمت أمام منزل المواطن المذكور الكامن في مدينة الميناء.