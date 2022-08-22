عثمان استقبل القائم بالاعمال الاميركي وبحثا في تعزيز التعاون

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل ظهر اليوم في مكتبه في ثكنة المقر العام، القائم بالأعمال في السفارة الأميركية في لبنان ريتشارد مايكلز، يرافقه مدير مكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون في السفارة الاميركية (INL) دايفيد أتكنسون وآلين شامشيان، في زيارة تهدف إلى تعزيز سبل التعاون، تم في خلالها عرض لأوضاع المؤسسة.

Advertisement