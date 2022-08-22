غموض في قضية اختفاء الشاب محمد منذ 4 اشهر.. تشغيل اموال واختفاء؟

لا يزال الغموض يلف قضية اختفاء الشاب محمد خير كارم ناجي، منذ اربعة اشهر، فبعد ورود معلومات عن وصول اخبار لعائلته تفيد بدخوله الاراضي السورية، افادت مصادر متابعة ان الشاب وهو من مواليد العام 1990، كان بحوزته كمية كبيرة من الاموال، وتقدر بعشرات الآلاف من الدولارات، وتعود لمواطنين كان محمد يقوم بتشغيلها واعطائهم ارباحاً مقابل هذه الاموال، الى حين اختفى بشكل كامل.

بينما اشارت مصادر اخرى الى انّ الشاب كان يعمل في احد محلات تحويل الاموال في منطقة القبة، قام باختلاس مبلغ مالي اضافي من المال قبل اختفائه، في حين قام بحرق رقم هاتفه وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت قريب من وقت الاختفاء.

واضاف زياد انه تم التواصل معه امس واليوم من قبل المديرية العامة للأمن العام لمتابعة القضية والتحقق من سفره بشكل شرعي الى خارج لبنان. وطلب زياد من اي شخص لديه معلومة عن شقيقه، اعلامهم بها لعلهم يصلون لمعرفة مصير شقيقهم.



وطالب زياد ممن يتداولون الاخبار المسيئة عن شقيقه ان يتأكدوا مسبقاً من مصادر الاخبار وعدم ترويج الاشاعات المغرضة من دون معرفة التفاصيل.

"لبنان 24" تواصل مع شقيقه زياد ناجي الذي نفى نفياً قاطعاً ان يكون شقيقه تواصل مع عائلته منذ وقت اختفائه. واضاف زياد ان شقيقه "معروف بحسن اخلاقه وتهذيبه"، مستغرباً الاخبار التي يتم تداولها عن قيامه باختلاس الاموال وهربه. وأكد زياد عدم دقة كل هذه الاخبار، في حين لم ينفِ ان شقيقه كان بالفعل يقوم بتشغيل اموال لاصدقائه وعدد من المقربين منه، حيث يقوم بإعطائهم ارباحاً.