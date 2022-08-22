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لبنان

في احدى بلدات الضنية... اصطياد خنزير بري

Lebanon 24
22-08-2022 | 10:06
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أفادت مندوبة "لبنان 14" عن تمكن مواطن في بلدة ايزال - الضنية من اصطياد خنزير بري، في عملية جاءت بعد انتشار أعداد كبيرة من الخنازير البرية في البلدة وجوارها، أدت إلى التسبب بالخوف بين الأهالي، خصوصا بعد اقتراب الخنازير من البيوت، فضلاً عن تسبّبها بإتلاف مساحات من المزروعات.
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وناشد الأهالي الجهات المعنية وضع حدّ لهذه الخنازير التي تزايد عددها في الآونة الأخيرة، وإثارتها قلق الأهالي والمزارعين في البلدة.
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