Advertisement

لبنان

كلاس أبرق الى تواضروس ووزير الشباب المصري معزيا بضحايا كنيسة ابو سيفين

Lebanon 24
22-08-2022 | 10:20
A-
A+
Doc-P-983143-637967856686237882.jpg
Doc-P-983143-637967856686237882.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبرق وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس الى البابا تواضروس ووزير الشباب والرياضة المصري الدكتور اشرف صبحي، معزيا بضحايا كنيسة ابو سيفين، الذين "ارتقوا شهداء على درب القداسة".
Advertisement

واعتبر ان "هذه الفاجعة ضربت الشعب المصري بكل اطيافه، وهي خسارة كبيرة للكنيسة القبطية وللمؤمنين بشكل عام"، سائلا "السيدة العذراء في عيد انتقالها، ان ترحم نفوس الشهداء وتلهم اهاليهم الصبر على رجاء القيامة المجيدة".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:44 | 2022-08-22
12:44 | 2022-08-22
12:39 | 2022-08-22
12:34 | 2022-08-22
12:28 | 2022-08-22
12:09 | 2022-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website