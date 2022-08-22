كلاس أبرق الى تواضروس ووزير الشباب المصري معزيا بضحايا كنيسة ابو سيفين

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أبرق وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس الى البابا تواضروس ووزير الشباب والرياضة المصري الدكتور اشرف صبحي، معزيا بضحايا كنيسة ابو سيفين، الذين "ارتقوا شهداء على درب القداسة".واعتبر ان "هذه الفاجعة ضربت الشعب المصري بكل اطيافه، وهي خسارة كبيرة للكنيسة القبطية وللمؤمنين بشكل عام"، سائلا "السيدة العذراء في عيد انتقالها، ان ترحم نفوس الشهداء وتلهم اهاليهم الصبر على رجاء القيامة المجيدة".