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لبنان

لا مازوت لتشغيل الكهرباء في البرلمان.. ونائب يعلّق: شكرا جبران

Lebanon 24
22-08-2022 | 10:23
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غرد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ عبر "تويتر" قائلاً: "حالة مؤسفة أن يضطر مجلس النواب إلى تأجيل اجتماع لجانه التي كانت مقررة نهار الغد الثلاثاء نظرا إلى انقطاع الكهرباء وعدم توافر مادة المازوت لتشغيل المولد في المجلس. وبالتالي، عدم وجود إضاءة وتكييف ومصاعد، والأهم تعذر تشغيل أجهزة الصوت والتسجيل... شكرا جبران".
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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