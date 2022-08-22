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لبنان

تراجع استهلاك البنزين.. هذا ما كشفته الارقام

Lebanon 24
22-08-2022 | 10:34
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شرت "الدولية للمعلومات" اليوم الاثنين، تقريرا حول تراجع استهلاك البنزين. وجاء فيه:
 
وصل سعر صفيحة البنزين يوم الجمعة في 19 آب 2022 إلى 575 ألف ليرة مقارنة بـ 129 ألف ليرة في 22 آب 2021، أي بارتفاع مقداره 446 ألف ليرة ونسته 346%. هذا الارتفاع الكبير في الأسعار أدى إلى تراجع في الاستهلاك، فقد وصل متوسط الاستهلاك اليومي في العام 2021 إلى 328 ألف صفحة يومياً وانخفض في العام 2022 إلى 281 صحيفة يومياً أي بتراجع مقداره 47 ألف صفيحة ونسبته 14.3%. وهذا ما يؤشر إلى المزيد من التراجع في الاستهلاك في حال ارتفاع الأسعار عالمياً أو نتيجة رفع الدعم كلياً عن البنزين أو ارتفاع سعر صرف الدولار.
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المصدر: "رصد" لبنان 24

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