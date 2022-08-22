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لبنان

المرتضى زار جامعة الكسليك وأثنى على دور الأب حبيقة

Lebanon 24
22-08-2022 | 10:46
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زار وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى جامعة الروح القدس الكسليك، يرافقه رئيس اللجنة الوطنية للأونسكو المحامي شوقي ساسين وعضوا اللجنة الدكتورة وديعة خوري والأستاذ روني ألفا، حيث التقى النائب العام في الرهبانية اللبنانية المارونية الرئيس الفخري للجامعة الأب البروفسور جورج حبيقة.
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أثناء اللقاء، أكد المرتضى "قيم الانفتاح والحوار بين مختلف المكونات الوطنية"، مثنيا على "دور الأب حبيقة في ملء الفضاء الثقافي اللبناني بقيم الانفتاح والتسامح والعيش الواحد".

حبيقة

من جهته، شكر حبيقة المرتضى، مؤكدا أن "معرفة الذات تتبلور من خلال معرفة الآخر"، مشددا على "قيم التوافق التي تشكل جسر عبور نحو السلام المجتمعي. كما تم التوافق على برنامج محاضرات ولقاءات في المرحلة المقبلة على أن تتم في المكتبة الوطنية في الصنائع".

كما سلم  المرتضى، حبيقة كتابا يروي سيرة المبدع اللبناني الراحل الدكتور سليم بك حيدر "القاضي والوزير والنائب والسفير والمفكر السياسي".
المصدر: الوكالة الوطنية
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