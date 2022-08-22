شيخ العقل: المصاعبُ تزداد ونحتاجُ لاحتضان جو الأخوّة بيننا

رأى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى خلال لقاء ديني في المُختارة أنّ "الوضع العام في البلاد يميلُ إلى المزيد من المصاعب والأزمات"، وقال: "في حال كهذه، نحتاجُ إلى حفظ بعضنا بعضاً واحتضان جو الأخوة بيننا والتمسك بنهج كبارنا والتضحية في سبيل الخير العام، ليكون الصلاح فعل إيمان وشعلة هدى نضيء بها مساراتنا في هذا الزمن ببركة الشيوخ الأطهار ودعائهم وحكمتهم".

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وكان أبي المنى استقبل في دارته في بلدة شانيه عدداً من الوفود، كما استقبل مجموعة من عائلتي منذر وشيا ووكيل داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي في الجرد جنبلاط غريزي للبحث في قضية مشتركة.

واتصل أبي المنى لهذه الغاية بعضو "اللقاء الديموقراطي" النائب اكرم شهيب وقائد الشرطة القضائية العميد ماهر الحلبي وبعدد من المسؤولين الأمنيين، كما تلقى اتصالاً من رئيس فرع مخابرات جبل لبنان العقيد طوني معوض لمتابعة القضية.