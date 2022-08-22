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لبنان

وزير الثقافة يُحيّي اللاعبة فواز: إنها بطلة في الموقف الوطني

Lebanon 24
22-08-2022 | 11:17
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حيّا وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى اللاعبة اللبنانية ناديا فواز على موقفها الوطني المتمثل بانحسابها من بطولة للشطرنج في أبوظبي رفضاً لمواجهة اللاعب الإسرائلي إيليا غروزمان
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وقال المرتضى في تغريدة له عبر "تويتر": "ناديا فواز... بطلة في لعبة الشطرنج... وبطلة في الموقف الأخلاقي والوطني والانساني السامي... نحن شعب لن نقر بوجود الكيان الغاصب وموقفنا ثابت راسخ: لا مصافحة ولا انصياع بل مناهضة وصراع".
 
 
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