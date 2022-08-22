وزير الثقافة يُحيّي اللاعبة فواز: إنها بطلة في الموقف الوطني

حيّا وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى اللاعبة اللبنانية ناديا فواز على موقفها الوطني المتمثل بانحسابها من بطولة للشطرنج في أبوظبي رفضاً لمواجهة اللاعب الإسرائلي إيليا غروزمان .

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