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لبنان
وزير الثقافة يُحيّي اللاعبة فواز: إنها بطلة في الموقف الوطني
Lebanon 24
22-08-2022
|
11:17
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حيّا وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى اللاعبة اللبنانية ناديا فواز على موقفها الوطني المتمثل بانحسابها من بطولة للشطرنج في أبوظبي رفضاً لمواجهة اللاعب الإسرائلي
إيليا غروزمان
.
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وقال المرتضى في تغريدة له عبر "تويتر": "
ناديا فواز... بطلة في لعبة الشطرنج... وبطلة في الموقف الأخلاقي والوطني والانساني السامي... نحن شعب لن نقر بوجود الكيان الغاصب وموقفنا ثابت راسخ: لا مصافحة ولا انصياع بل مناهضة وصراع".
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