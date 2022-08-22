حريقٌ وانفجار قد يُهدّد الطريق الجديدة في بيروت.. ماذا يحصل؟

أفادت مندوبة "لبنان24" عن اشتعال النيران بصهريجِ محروقات في منطقة الطريق الجديدة - بيروت.

وسادت مخاوف من إمكانية انفجار الصهريج بسبب الحريق، خصوصاً إذا كان محملاً فعلاً بمادتي البنزين أو المازوت. Advertisement

وعلى الفور، هرع المواطنون إلى إخماد الحريق، في وقتٍ توجهت فرق الإطفاء والإسعاف إلى المكان.