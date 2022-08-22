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لبنان

حريقٌ وانفجار قد يُهدّد الطريق الجديدة في بيروت.. ماذا يحصل؟

Lebanon 24
22-08-2022 | 11:50
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن اشتعال النيران بصهريجِ محروقات في منطقة الطريق الجديدة - بيروت.
 
وسادت مخاوف من إمكانية انفجار الصهريج بسبب الحريق، خصوصاً إذا كان محملاً فعلاً بمادتي البنزين أو المازوت. 
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وعلى الفور، هرع المواطنون إلى إخماد الحريق، في وقتٍ توجهت فرق الإطفاء والإسعاف إلى المكان. 
 

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