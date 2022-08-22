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لبنان
اتصالٌ مُطوّل بين بوصعب والوسيط الأميركي.. ما جديد ملف ترسيم الحدود؟
Lebanon 24
22-08-2022
|
12:09
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أصدر المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بياناً، اليوم الإثنين، كشف فيه أنّ اتصالاً مُطولاً حصل بعد ظهر اليوم بين الأخير والوسيط الاميريكي المكلف بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل آموس هوكشتاين.
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ووفقاً للبيان، فقد جرى خلال الاتصال عرضٌ لمسار المفاوضات وقد اطلع هوكشتاين بو صعب على ما توصلت اليه آخر الاتصالات التي أجراها مع المسؤولين الاسرائيليين والتي كان آخرها منذ أيام قليلة، مؤكداً له أنه سيتابع تواصله مع المسؤولين الاسرائيليين خلال الايام المقبلة، كما انه سيعاود التواصل معه خلال اسبوع لاستيضاح بعض النقاط تمهيداً لوضع تصوره خطياً لما ناقشه في لبنان خلال زيارته الأخيرة.
وبحسب بيان مكتب بو صعب، فقد تطرّق الاتصال المُطوّل إلى ما يتمّ تناوله في بعض وسائل الاعلام الاسرائيلية والدولية ومن ثم ينقله بعض وسائل الاعلام اللبنانية، لاسيما أن عدداً من وسائل الاعلام هذه؛ كان قد بث منذ نحو اسبوعين اجواء سلبية في ما يتعلق بتطورات ملف ترسيم الحدود البحرية ثم انتقل خلال اليومين الماضيين الى بث اخبار ايجابية وصلت الى حد تحديد موعد لتوقيع اتفاقية بهذا الشأن.
وفي هذا الاطار، جرى التأكيد، خلال الاتصال، أن "كل هذه الاخبار هي من باب التكهنات وغير مبنية على أية معطيات أو مواقف رسمية".
من جهته، جدد بو صعب التأكيد على موقف لبنان، لافتاً الى عامل الوقت الضاغط ومشدداً في هذا السياق على ضرورة العمل ضمن المهل المقبولة لما فيه مصلحة التفاوض.
وختم بيان بو صعب بالقول: "علينا ألّا نبالغ بالايجابية كما بالسلبية كون الإتصالات لم تنتهِ بعد، لاسيما ان لبنان يفاوض من موقع قوة محصن بوحدة الموقف الرسمي. كذلك، فإن بو صعب
وضع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وكذلك الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بجو الاتصال المطول مع هوكشتاين".
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